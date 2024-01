Óscar Lihn reclama contra la Universidad Católica por no jugársela por la compra de César Pérez

Universidad Católica arremete con todo en el mercado de pases para la temporada en el fútbol chileno.

Los cruzados tienen listos a Guillermo Soto, Lucas Menossi, Agustín Farías, Nicolás Castillo y Alfred Canales, aunque para Óscar Lihn falta ese jugador diferente.

El ex defensa de Universidad Católica, en diálogo con Bolavip, le da la venia a los nuevos futbolistas, pero a él le falta la guinda de la torta y reclama que no se hayan hecho los esfuerzos por una revelación de la Chilean Premier League.

“Yo hubiese comprado a cualquier precio a César Pérez. Me la hubiese jugado con todo por él. Puta que es bueno el jugador. Es difícil, faltó hace algo más”, expresó Lihn.

César Pérez es el jugador que necesita la UC según Óscar Lihn (Photosport)

Más allá de eso, Lihn cree que la UC hizo un buen mercado de fichajes para el 2024, pero que el foco no era traer a un jugador avezado si no dejar la vida por César Pérez.

“Para el campeonato y viendo en resto, la Católica si funcionan estos niños que trajeron va a estar en la pelea de todas maneras. Ahora, yo creo que son poco visionarios pero Farías es barato, pero no tiene opción de venta ni de futuro, nada. Era Pérez el refuerzo”, añadió.

¿Qué otro jugador joven además de César Pérez quiere ver Óscar Linh en la Universidad Católica versión 2024?

Óscar Lihn se subió al buque del recambio en el fútbol chileno y no está ni ahí con ver a los de siempre vistiendo los colores de la Católica y de la Selección Chilena.

Igualmente, el exjugador de la Católica exige que esté otro de los jugadores que llegó hace un tiempo con suma proyección, pero que no ha dado en el clavo.

“Me preocupa la situación de Daniel González. No tengo idea por qué no juega. Sé que estuvo lesionado, pero más allá de eso ni idea. Lo ponen de central, de lateral, es raro y me gustaría verlo”, añadió.

¿Hay fe de Óscar Lihn en el actual plantel de jugadores de la Universidad Católica?

La Universidad Católica está en la regeneración y en la renovación del plantel para la temporada 2024. En una frase, Lihn deja entrever sus deseos y ánimos para el cuadro cruzado.

“Pese a no estar Pérez ni González, la Católica tiene muy buenos jugadores para el torneo nacional”, terminó.