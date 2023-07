Las críticas son cosa de cada día para la Universidad Católica. El técnico Ariel Holan suma 2 triunfos en los últimos 11 partidos y hoy apenas venció a Santiago Wanderers. El elenco cruzado todavía no logra encontrar una mecánica adecuada de juego y pese a tener a jugadores de elite, el equipo no rinde en el fútbol chileno.

El ex defensa Óscar Lihn dialoga con Bolavip y siente que la UC está pasando por su peor momento de forma colectiva, ya que no rinde nada y cree que la falencia está en la banca.

“La verdad que no sé que le pasa a Ariel Holan estará confundido, no sé, no lo entiendo. Ahora, la Católica tendrá que pelear sólo por la Copa Chile, por qué el torneo es muy terrible”, expresó.

Universidad Católica no convence a nadie y el equipo no muestra un buen nivel (Photosport)

Lihn fue claro en sus conceptos y sabe que ni siquiera con un milagro la Universidad Católica podrá levantar su nivel y ni un técnico top puede hacer algo positivo para incentivar a los cruzados.

“Va a tener que pelear la Copa Chile, no más. Igual, no se va a salvar si a fin de año está cagado. Llegue quién llegue, si la Católica no renueva estos jugadores es muy difícil que levante el nivel. Ni Guardiola levanta este equipo“, expresó.

Lihn en su estilo fue claro y concreto sobre el rendimiento del equipo. “Hasta para Guardiola es difícil motivar a los jugadores de este equipo. Y quien querrá venir a la UC si hoy no había ni gente en el estadio, no hay motivación, el fútbol chileno es muy malo y la Católica no juega a nada”, terminó.