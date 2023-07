Universidad Católica consiguió una revitalizadora victoria dentro del Campeonato Nacional tras imponerse por 2-1 ante Coquimbo Unido, en lo que fue el primer encuentro del club tras la partida de Ariel Holan y el interinato de Rodrigo Valenzuela.

Tras lo que fue este compromiso, el delantero y capitán, Fernando Zampedri dejó sus impresiones a esta victoria, en la que recalcó que era muy importante poder cosechar los tres puntos.

“Necesitábamos mucho los tres puntos, no podíamos dejar pasar más oportunidades. No quiero decir que el cambio hace bien, pero nosotros no buscamos eso, sino que buscamos lo mejor para el club. No tuvimos un gran juego, pero tuvimos la capacidad de plantarnos en una cancha y ante un rival muy difícil, e imponer la jerarquía de cada uno”, comenzó señalando Zampedri.

En esa línea, el ‘Toro’ recalcó que sin duda esta semana no fue para nada fácil para el plantel por el tema de las salidas, pero que era algo con lo que debía lidiar para enfocarse en el duelo ante los ‘Piratas’.

Zampedri anotó en el triunfo de la UC | Foto: Photosport

“Pasan estas cosas lamentablemente, pero hoy sabíamos que no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Estamos con una ilusión inmensa, se reflejó hoy la actitud para llevarnos los tres puntos de esta cancha”, explicó.

El atacante argentino fue muy autocrítico, pero confía que tras este triunfo, el equipo puede tomar un segundo aire “no estamos pasando un buen momento, pero tenemos un gran equipo, es una gran institución y es un paso importante el que dimos hoy”, detalló.

Finalmente, Zampedri tuvo palabras para lo que fue el estreno de Rodrigo Valenzuela en esta nueva etapa de interino en la Universidad Católica, a quien lo llenó de elogios por su gran disposición por el bien del equipo.

“(Rodrigo) Valenzuela se brinda al 100% con el club, puso la cara como otras veces, solo tengo palabras de agradecimiento para él”, concluyó.