Tras una nueva caída de Universidad Católica en esta oportunidad como visita ante Provincial Curicó Unido por dos goles a cero, en el Estadio La Granja, las voces que señalan que el técnico Ariel Holan debiese dejar el banco cruzado, comienzan a aumentar.

El cuadro de la franja no levanta cabeza, ni mucho menos se ve una evolución, por lo cual los cuestionamientos al ex estratega de Independiente de Avellaneda se acrecientan y en palabras del propio profesional, esta semana podrían haber decisiones.

Este lunes, Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura, no tuvo reparos en señalar que el proceso que lidera el trasandino, ya va en caída libre.

“Independiente de cualquier análisis futbolístico a este altura, ya la UC va en una caída libre que queda reflejada en Curicó. Más allá del pensamiento de la dirigencia de respaldarlo, porque sacarlo es caro, él lo va a analizar esta semana”, comentó el ex seleccionado nacional.

Ahondando en aquello, el ex Colo Colo manifestó que la situación está bastante complicada. “Holan se da cuenta, tiene muy claro cuando su mensaje no penetra. Más allá de haber tenido un par de opciones, no ganas y cuando no ganas, esto se complicó para él y para la Católica”, sentenció.

En ese sentido, el ex futbolista señala que la UC necesita aires frescos, ya que lo del actual entrenador está en la cornisa. “En el fútbol desde que tengo uso de razón, no puedes echar a 20 jugadores, si no que al técnico, pero a esta altura necesitan un técnico que les de vida, que puedan confiar. Si Holan no hubiese tenido la campaña, y no hubiese salido campeón, no estaría en Católica. Está en la cornisa”, puntualizó.

Holan, tras consumada la derrota ante Curicó Unido (Photosport)

Finalmente, si bien responsabiliza al técnico, también entiende que en cancha, a los cruzados le faltan jugadores en algunos puestos claves. “No han tenido funcionamiento, el nivel es muy bajo, asi es que esta cuestión se arregla muchas veces cambiando al entrenador, cuando la sintonía no está. Pero a Católica le traigo un buen seis, más que un lateral. Un hombre que tenga experiencia y quite”, cerró Yáñez.