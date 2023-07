Finalmente, Arturo Vidal recaló en el Atlético Paranaense tras su irregular paso por el Flamengo y continuará su carrera en el fútbol brasileño, en un equipo que aún está en Copa Libertadores, a sus 36 años de edad.

Situación, que tiró por la borda la posibilidad de retorno del King a Colo Colo, algo que el propio jugador en una transmisión en Twitch tras la interpelación de un hincha cuando le dijo “era Colo Colo”, el futbolista respondió “Papi, cuando alguien quiere a alguien se la juega y el que no se la juega perdió. Seguimos adelante con el favor de Dios”, recalcó.

Todo esto generó un acalorado enfrentamiento entre dos leyendas del cacique, Patricio Yáñez y Marcelo Barticciotto, quienes se enfrascaron en un debate donde el aspecto económico era el concepto principal de la situación.

Aquí la reproducción del áspero diálogo entre los dos ex futbolistas en el programa ESPN F90.

Barticciotto: Colo Colo es el equipo más grande de Chile o uno de los más grandes para no herir susceptibilidades y todo el mundo elegiría jugar en Colo Colo antes que en Atlético Paranaense, que es un equipo de la mitad de la tabla para abajo.

Poli: Todo el mundo prefiere jugar en Paranaense antes que en Colo Colo

Barticciotto: Vos

Yáñez: Lo que tiene que hacer Arturo Vidal es llamar y decir “estoy disponible, ya cerré mi círculo en el extranjero”.

Barticciotto: Tiene que ser al revés, ¿Por qué tiene que llamar él?, ¿Cómo se va a ofrecer él? Ni el representante tampoco.

Yáñez: Vidal no puede llegar acá a Colo Colo y cobrar 80 o 70 palos, pues compadre, ¿De a dónde? Él tiene que llegar con un sueldo que le pueda pagar la institución.

Barticciotto: ¿Por qué no?

Yáñez: Porque él no viene a sangrar a la institución, él no viene a ganar dinero de la institución. Se le pagará un sueldo que se pueda pagar. Que no sea el tema económico el retorno de Vidal, están equivocados.

Momento del diálogo entre los dos ex campeones de América (Captura ESPN)

Fue en ese momento, donde la situación se calmó, pero que todavía genera mucho revuelo el hecho que Vidal haya elegido mantenerse en el Brasileirao, en vez de regresar a Colo Colo luego de más de 16 años.