Universidad Católica cortó su invicto en la Liga de Primera tras caer por 3-2 frente a Cobresal en el norte. Pero la UC deberá levantar cabeza rápido pensando en su próximo desafío, Coquimbo Unido.

Ante la situación actual de los Cruzados, el exfutbolista y actual panelista de ESPN, Rafael Olarra, arremetió contra el presente de los dirigidos por Daniel Garnero.

“A mí me parece que a la Universidad Católica le falta, lo dice la tabla de posiciones, lo dice como se le han dado los partidos. Todavía le falta esa fluidez futbolística”, declaró el ex Universidad de Chile a través de ESPN.

El formado en Audax Italiano, sacó al conjunto de Las Condes como un posible candidato al título, asegurando que al club le falta mucho por mejorar.

“En virtud de lo que vimos de Garnero el año pasado, podría convertirse en un equipo confiable, no entre los tres mejores, pero si en uno confiable”, agregó Olarra.

Fernando Zampedri acumula 4 goles en 3 partidos

El exdefensor criticó también el poder ofensivo de los Cruzados, a pesar de que actualmente son el equipo más goleador junto a Deportes Limache, con 6 tantos cada uno.

¿Cuándo juega la UC?

Los Cruzados recibirán a Coquimbo Unido, su bestia negra, este sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena. Los locales buscarán derribar a los piratas tras no poder ganarles desde 2023.

En síntesis