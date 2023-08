Tan solo horas quedan para que Universidad Católica salte al terreno de juego del Estadio Santa Laura para enfrentar a Colo Colo, encuentro válido por la final de ida de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.

Todos los ojos están puestos en lo que pueda hacer el equipo dirigido por Nicolás Núñez, quien sufrió un duro golpe el fin de semana tras caer ante Palestino, resultado que alejó al elenco precordillerano de los puestos de torneos internacionales.

Núñez quiere revertir el mal momento que trae la UC | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

No obstante, el ex goleador del cuadro de la Franja Cruzada, Roberto Gutiérrez, alabó la llegada del ex DT de Magallanes a la banca universitaria.

“Creo que el ‘Nico’ ha hecho una buena campaña como DT, es identificado con el club y ya en estos partidos que le ha tocado dirigir ha mostrado una identidad cercana a lo que a él le gusta. Se ha visto un repunte en ese sentido, con una inyección anímica importante”, afirmó en un comienzo el Pájaro a AS Chile.

Finalmente, el actual artillero de Deportes Recoleta recalcó que “es formado en la UC, sabe de los colores y entiende cómo impregnar lo que es Universidad Católica a la gente. No me cabe duda que el club va a tener triunfos y éxitos como hasta hace muy poco tiempo”.

Vale consignar que el duelo entre los Cruzados y el Cacique está pactado para este miércoles 16 de agosto a las 18:00 horas.