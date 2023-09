Sin duda que si hay un personaje histórico dentro de lo que es la historia de la Universidad Católica es el ex jugador, Rodrigo Barrera, quien hasta día de hoy se mantiene firme como el máximo goleador histórico de la institución.

A pesar de aquello, su condición de ídolo dentro del club ha sido nula y todo esto debido a que el ex jugador tuvo un paso por el archirrival de la UC, la Universidad de Chile.

Sobre esta situación, el máximo goleador de los ‘Cruzados’ conversó con el programa ‘Sabor a Gol’ de TNT Sports y se refirió a lo que ha sido el trato que ha recibido por parte de la parcialidad de la ‘Franja’.

“Son las nuevas generaciones las que me critican o me faltan el respeto, la gente antigua de la Universidad Católica hasta día de hoy conmigo se sacan fotos, me conversa y entienden mi posición”, comenzó señalando Barrera.

Barrera sigue siendo el goleador histórico de la UC | Foto: Archivo

Siguiendo en su explicación, el ‘Chamuca’ dejó muy en claro que su partida de la Universidad Católica no fue algo que él quisiera y que la responsabilidad de aquello corrió por parte del club.

“Yo no me fui de la Universidad Católica, a mi me echaron de la Universidad Católica. Son más que nada las nuevas generaciones las que me tratan de traidor”, complementó.

Finalmente, Barrera reveló que desde la UC intentaron poder renovarlo, pero la oferta para poder conseguir aquello fue insignificante para la gran importancia que tenía el jugador en aquel momento.

“Universidad Católica me quiso renovar, pero me ofrecían como formado en casa, siempre fue así, yo ganaba una mierda en la UC”, cerró.

¿Cuántos goles alcanzó Rodrigo Barrera con la Universidad Católica?

El ‘Chamuca’ alcanzó las 118 anotaciones vistiendo la casaquilla de la Universidad Católica, siendo hasta día de hoy el máximo goleador del club.