Clemente Montes es uno de los jugadores que quiere tener la UC en sus filas para esta segunda rueda. El delantero nacional, actualmente milita en el Celta B, en donde ha jugado 10 partidos y tan solo ha anotado 1 gol.

El jugador formado en Universidad Católica no ha tenido la regularidad deseada, las constantes lesiones provocaron que Montes no pudiera jugar la cantidad de partidos que se esperaba. Por eso, es que probablemente desde Celta B no hagan uso de su opción de compra.

Sin embargo, tal como informa Punto Cruzado, en caso de que no se haga uso de la opción de compra, Montes podría no regresar a la UC. Esto debido a que la decisión de dónde jugará el joven delantera la tiene la agencia del futbolista.

Los últimos partidos de Montes con la UC fueron los amistosos contra Talleres y Rosario Central. Javier Salvo/ Photosport

Si bien, Ariel Holan ya se comunicó con el jugador para manifestar su deseo de contar con sus servicios, según informa el medio partidario de la UC, desde el entorno de Montes no estarían conformes con el rol que tendría en el conjunto cruzado.

Por eso, desde su agencia están buscando distintas opciones para Montes. Una de estas alternativas es el fútbol croata, liga a la cual la agencia de Montes ya ha traspasado jugadores.

Dicho esto, el Campeonato de Primera Federación, en donde compite el Celta B, se podría extender hasta el 25 de junio y ahí recién se podría conocer con más detalles que pasará con el futuro de Clemente Montes.