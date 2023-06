Crack del fútbol argentino revela el por qué le dijo que no a la Universidad Católica

Universidad Católica, a principios de temporada, buscó dar el golpe en el mercado de pases con nombres de importancia. Ariel Holan insistió a la dirigencia de Cruzados que necesitaba un hombre de suma experiencia para reforzar el mediocampo. Sin embargo, el jugador que llegó no era el que realmente quería.

Uno de los jugadores que quería el estratega del elenco de la franja era el volante argentino Bruno Zuculini, quien no sabía si en River Plate tendría oportunidades para mostrar el mismo juego que realizó en Europa y tampoco sabía si Martín Demichelis lo iba a considerar tras el adiós de Marcelo Gallardo.

Zuculini, en febrero pasado, sufrió el corte de ligamentos de la rodilla izquierda y se perderá toda la temporada. Holan lo quiso absolutamente como su refuerzo número uno, pero el mismo argentino le dio un portazo directo al DT de la UC.

“Me había hablado Holan, me sondeó, y le fui muy sincero: le dije que el técnico (Martín Demichelis) había hablado muy bien de mí y que iba a competir en la pretemporada”, expresó el jugador de River en diálogo con La Nación en Argentina.

Bruno Zuculini fue sondeado por Universidad Católica y el volante le dijo que no a los cruzados (Getty Images)

La figura de Demichelis fue fundamental para Zuculini, quien admitió el seguimiento de Holan desde la UC. El exjugador de Racing que está en recuperación de su dura lesión entregó más detalles del por qué no quiso venir a Chile.

“Si Martín pretendía que me quedara, la prioridad sería River”, agregó el mediocampista. Zuculini finalmente no pudo demostrar sus condiciones por la grave dolencia y sólo actuó 14 minutos ante Central Córdoba. Lo concreto es que Holan no olvida al transandino y si sigue en la UC dará la pelea por ficharlo en 2024.