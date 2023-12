Unión Española finalizó su participación en el Campeonato Nacional 2023 tras derrotar por la cuenta mínima a Cobresal en el Estadio Santa Laura y ahora los dirigentes hispanos se enfocarán en la conformación del plantel de cara al 2024.

Uno de los futbolistas que finalizó su préstamo con el cuadro de la comuna de Independencia es el portero Sebastián “Zanahoria” Pérez, quien deberá ahora retornar a la Universidad Católica.

Pese a que en los últimos meses el entrenador Ronald Fuentes le solicitó explícitamente a los directivos que compraran el pase del experimentado guardameta nacional, todo parece indicar que esto no acontecerá.

Pérez fue una de las grande figuras hispanas en el Torneo Nacional | FOTO: Andres Pina/Photosport

Tras el duelo ante los Mineros, el ex golero de la Selección Chilena se tomó unos minutos para conversar con el medio Independencia Hispana, el cual le consultó sobre si desde el elenco de la Franja Cruzada se han ha comunicado con él para darle a conocer que si será parte del Campeonato Nacional 2024.

“No he tenido conversaciones con ellos. Por la lesión, con los que más he hablado es con sus doctores, porque de lo que va a pasar el próximo año no tengo ninguna certeza. Todos los que terminamos contrato estamos sacando nuestras cosas, está todo muy a la deriva en el club, nadie sabe quién sigue ni quién se va. Me gustaría quedarme donde pueda jugar y seguir en crecer como arquero”, aseveró.

Finalmente, Pérez le mandó un fuerte recado a los dirigentes hispanos. “Hay una opción de compra que termina 48 horas después del último partido. Tampoco se han acercado a hablar conmigo ni nada de eso”, cerró.

LA GRAN LESIÓN QUE AFECTÓ A SEBASTIÁN PÉREZ EN UNIÓN ESPAÑOLA

Vale recordar que el “Zanahoria” llegó este 2023 a Unión Española, siendo uno de los grandes pilares del equipo hasta su complicada lesión, la cual lo obligó pasar por el quirófano y perderse una gran cantidad de partidos.

LOS NÚMEROS DE SEBASTIÁN PÉREZ EN LA UC

Desde su arribo el 1 de enero de 2023, Sebastián Pérez alcanzó a disputar 23 partidos por el Campeonato Nacional, en donde recibió apenas 20 goles y 9 veces dejó el arco en cero.