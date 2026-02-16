La derrota por 3-2 ante Cobresal en la Liga de Primera, volvió a dejar una certeza en Universidad Católica: cuando el equipo más lo necesita, aparece Fernando Zampedri. El delantero argentino nacionalizado chileno marcó un doblete, pero ni siquiera su aporte alcanzó para evitar la caída de los ‘Cruzados’, lo que reabrió el debate sobre la fuerte dependencia que tiene la UC en su goleador.

Quien abordó el tema fue Jorge “Mortero” Aravena. El ex seleccionado nacional conversó con Bolavip Chile y fue claro al analizar el presente del conjunto precordillerano y la incidencia del atacante en los últimos años.

Fernando Zampedri marcó un doblete en El Salvador, pero no alcanzó para la UC (Photosport).

“La respuesta no es sencilla. Hace varias temporadas que el delantero argentino se instala como goleador del Campeonato Nacional y, en innumerables partidos, termina siendo el salvador de la UC”, señaló el histórico ex volante.

De todos modos, Aravena fue enfático en que ningún equipo puede sostenerse únicamente en una individualidad. “Evidentemente que no, si es un juego donde juegan once. Ya lo he conversado otras veces, y Zampedri es un jugador imprescindible para la ofensiva de la Universidad Católica”, agregó.

El “Mortero” también puso la mirada en el futuro y lanzó una advertencia sobre la planificación del club. “Pero no va a durar para siempre Zampedri, así que hay que ir buscando alternativas. Si no fuera porque está Fernando Zampedri estos últimos cuatro o cinco años la Universidad Católica hubiese estado peleando en la medianía de la tabla para atrás. Esa es la realidad”, sentenció.

