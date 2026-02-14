Universidad Católica cayó por 3-2 en su visita hacia El Salvador tras enfrentar Cobresal. La UC perdió su invicto en la Liga de Primera y debe levantar cabeza para pensar en su próximo objetivo.

Finalizado el encuentro, el técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, se refirió a la baja eficacia en la delantera. Esto porque en variadas ocasiones, el conjunto visitante falló chances claras de gol, a pesar del doblete de Fernando Zampedri.

“Tuvimos muchas situaciones que pudieron haber sido mejores y no las pudimos terminar. Cosas como siempre para corregir, pero hicimos bien también”, declaró el técnico de los Cruzados en diálogo con TNT Sports.

El conjunto de la Franja se vio claramente afectado por la altura del norte, en donde es sabido que hay una diferencia a la hora de jugar que en los demás recintos.

Comenzando con el par de golazos de parte de los locales, con un cañonazo desde fuera del área de Agustín Nadruz a los 3′ minutos de juego. Y por otro lado la tijera, casi chilena, de Bryan Carvallo a los 14′ tantos.

Cobresal acabó con el invicto de la UC

La situación de los Cruzados preocupa pensando en los otros tres torneos que deberá jugar en 2026, la Copa Chile, Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

¿Qué viene para la UC?

Los Cruzados deberán levantar cabeza y prepararse para recibir a Coquimbo Unido el próximo sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena.

En síntesis