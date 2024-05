Universidad Católica es pura alegría tras lo que fue su importante triunfo dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ logaron derrocar a su archirrival, la Universidad de Chile por 2-1 gracias a los goles de Alexander Aravena y Fernando Zampedri.

Esta victoria sin duda que es un tremendo envión anímico dentro del plantel que dirige Tiago Nunes, quien al vencer al líder del torneo, le acorta distancias pensando en lo que es la licha por el título.

Desde su llegada, el entrenador brasileño indicó que con este plantel de la Universidad Católica iba a pelear el título nacional, algo que ha cumplido con las actuaciones del equipo y aquello, ilusiona a los hinchas de la ‘Franja’ con poder levantar un nuevo título.

Pensando en ese sueño, desde la directiva del club son muy conscientes que el mercado de a mitad de temporada será muy importante para poder reforzar el plantel pensando en el objetivo del título, en la que ya tienen el gran puesto para poder fichar.

En esta jornada, el periodista Gonzalo Fouillioux comentó en el programa ‘Balong Radio’ del nombre que estaría barajando la Universidad Católica para poder fichar en el mediocampo, en la que entregó el sorpresivo nombre que asoma como candidato.

Alarcón podría ser opción en la U. Católica | Foto: Photosport

Se trata del volante Tomás Alarcón, quien hoy en día se encuentra en el Cartagena del fútbol español y ha tenido una importante temporada dentro de dicho equipo en la liga de plata de aquel país.

“Me llegó el nombre de Tomás Alarcón y no he podido chequear si es real que la Universidad Católica lo va ir a buscar, me llegó ese nombre“, declaró.

De esta forma, en la Universidad Católica ya comenzarán a trabajar duramente pensando en lo que es el próximo mercado, en el que el elenco de la ‘Franja’ buscará reforzarse de buena forma para luchar por el título.