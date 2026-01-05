El volante nacional, Diego Rojas tuvo una buena temporada 2025 junto a Curicó Unido, en la que si bien los resultados no acompañaron para su club, el jugador tuvo un positivo nivel en lo futbolístico, el que lo alzó como una de las figuras.

Para este 2026, el ex Universidad Católica parece que tendrá su gran retorno a la primera división de nuestro fútbol, ya que hay uno de los equipos de la división de honor que lo busca en este mercado de fichajes.

¿Su club? sería Ñublense de Chillán, quien tendría todo encaminado para hacer oficial el arribo del jugador de 30 años al equipo que comanda Juan José Ribera en este 2026.

Así lo informó el medio ‘Sabes Deportes’, quienes en las últimas horas informaron que la llegada de Diego Rojas a Ñublense es un hecho y debería ser oficializado en los próximos días.

Rojas sería nuevo jugador de Ñublense | Foto: Photosport

De esta manera, Diego Rojas suma un nuevo equipo en su carrera en el fútbol chileno, en la que espera poder tener un buen rendimiento en lo que es su retorno a la primera división.

