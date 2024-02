El arranque de la temporada 2024 de Universidad Católica no fue muy distinto al cierre de la 2023, en donde el equipo dirigido por Nicolás Núñez no se vio bien en la cancha y terminó cayendo frente a Ñublense en condición de local.

El técnico de los cruzados ha estado en un constante cuestionamiento por parte de los hinchas desde su llegada, en donde no le ha podido imprimir un sello al equipo y, para mala suerte de él, los resultados tampoco han acompañado al elenco precordillerano.

Quien se sumó a estas críticas fue Juvenal Olmos, ex jugador y técnico de Universidad Católica quien apuntó sus dardos hacia el ex técnico de Magallanes, aludiendo a que no le ha podido dar una identidad a la UC.

Núñez está en la lupa en la UC. | Foto: Photosport

“Partiendo por lo básico, Nicolás Núñez es de lo técnicos que tiene buena prensa porque con sus 7-8 meses a cargo, en otros casos estarían volcados y lo hubiesen sacado a rato”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Bajo ese parámetro, aporta diciendo que “Lo que más me llama la atención es que después de todo este tiempo, no ha logrado darle un sello propio. Este se puede lograr defendiendo mucho, atacando mucho, jugando por los costados, por el centro, todo ese tipo de cosas”.

En el cierre, Juvenal Olmos asegura que Nicolás Núñez transita por aguas turbias en este momento de la temporada: “La UC no tiene marcado algo propio en ese contexto y creo que es peligrosa la posición en la que él se ubica”, remató.

Día y hora para Universidad Católica vs Palestino

Este sábado 2 de marzo a las 18:00 PM de Chile continental, Universidad Católica deberá moverse hasta la comuna de La Cisterna para enfrentar a un encumbrado Palestino que viene de ganar en Copa Libertadores y asegurar su presencia internacional por todo el 2024.