Luis Jiménez colgó los botines y ahora disfruta del fútbol chileno como un hincha más. El Mago dejó atrás su gloriosa carrera en elencos como el Inter de Milán y cerró su paso por Chile en Magallanes con todos los títulos. El exjugador de Palestino le coloca todas sus fichas a un nuevo crack: Alexander Aravena.

El Mago siente que el jugador de la Universidad Católica está hecho de buena madera y que su aporte tanto en el cuadro cruzado como en la Roja son fundamentales por el bien de la actividad en el país.

“A mí, dentro del recambio, me gusta mucho Alexander Aravena, es un tremendo jugador, con mucha proyección y no me sorprendería verlo pronto jugando en Europa”, expresó Jiménez en diálogo con El Mercurio.

Alexander Aravena está enfocado en seguir sumando goles y ahora recibe las loas de Luis Mago Jiménez (Photosport)

Jiménez, además, sabe que Aravena puede ser el líder de una nueva generación de futbolistas en Chile y apuesta porqué el Monito esté dentro de la Roja. Además, el ex volante del cuadro nacional apuesta por el anhelado recambio.

“Las mezclas siempre son positivas, los jugadores de experiencia son los que tienen que llevar la batuta, la bandera y los más grandes que están en la selección la tienen a raudales, a nivel local e internacional, ganando muchas cosas. La idea es que traspasen esas vivencias a los más jóvenes, quienes tienen que aprovecharlas de buena manera”, agregó el Mago.

Igualmente, el Mago Jiménez le coloca sus fichas a Berizzo en la Roja. “Les traspasa a sus jugadores del trabajo que están haciendo. Tiene buenas condiciones para hacerlo bien, conoce a gran parte de los jugadores, conoce bien la mentalidad del futbolista chileno y espero que le vaya muy bien”, sentenció.