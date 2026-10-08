Universidad Católica dispuso el Claro Arena para la instalación del Cogrid y la coordinación de la emergencia en Las Condes.

Universidad Católica tomó una importante decisión tras el fuerte aluvión que afectó a la comuna de Las Condes y provocó graves daños en distintos sectores. La emergencia llevó a decretar zona de catástrofe en la comuna del sector oriente de la Región Metropolitana, mientras continúan las labores para enfrentar las consecuencias del fenómeno.

En medio de esta situación, el club Cruzado informó que su recinto deportivo no sufrió daños y que sus dependencias serán utilizadas para coordinar la respuesta ante la emergencia mediante la instalación del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).

“Dependencias de nuestro estadio serán las que se utilizarán para instalar allí los puestos de mando para monitorear la situación y ejecutar las acciones que ha provocado este aluvión en Las Condes”, comunicó la institución de la Franja.

La UC debería aplazar su partido ante Audax Italiano

La decisión complica la programación del fútbol chileno, ya que Universidad Católica tenía previsto recibir a Audax Italiano este sábado, a las 20:00 horas, por la fecha 24 de la Liga de Primera. Debido a la emergencia y al uso del recinto para coordinar las labores correspondientes, el compromiso debería ser reprogramado.

Pero no sería el único encuentro afectado. La final de la Copa de la Liga, programada para el 16 de octubre en el mismo estadio entre Coquimbo Unido y O’Higgins, también está en riesgo, dependiendo de cómo evolucione la emergencia en Las Condes y de las decisiones que adopten las autoridades.

Publicidad

Por ahora, la prioridad está puesta en atender las consecuencias del aluvión y coordinar las acciones necesarias para resguardar a los vecinos afectados.