Audax Italiano y Palestino se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Municipal de La Florida, por la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Audax Italiano recibe a Palestino este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Florida. Ninguno de los dos llega para hacer ruido en la tabla, pero sí para dejar atrás una racha que empieza a pesar. Audax Italiano y Palestino acumulan derrotas seguidas y necesitan frenar la caída cuanto antes.

No hay mucho margen para seguir perdiendo puntos a esta altura del Campeonato Nacional, y los dos equipos lo saben. El que logre cortar la mala racha se acomoda mejor para lo que resta del torneo.

La actualidad de ambos equipos

Audax Italiano no gana hace rato y el presente es preocupante: cayó de visitante ante Cobresal, también perdió de local frente a Coquimbo y antes de eso se fue sin nada de la cancha de Deportes Limache. Son tres derrotas al hilo que lo dejan 13° con 30 puntos en 28 partidos, en una zona de la tabla que no invita a relajarse.

Palestino tampoco encuentra la forma de ganar. Perdió como local contra Unión La Calera, y en sus dos salidas anteriores cayó ante Deportes La Serena y Deportes Concepción. Con 38 puntos y el octavo puesto, todavía tiene una posición más cómoda que su rival, pero la falta de triunfos empieza a jugarle en contra.

El historial entre Audax Italiano y Palestino

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 63 enfrentamientos, Palestino ganó 25 y Audax Italiano 24, con 14 empates y una diferencia de goles mínima a favor del local de este domingo. En los duelos más recientes se repartieron el triunfo, hubo un empate sin goles y Audax Italiano se quedó con la última victoria, por 3-2.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/06/2026 Audax Italiano vs. Palestino 3-2 Copa Chile 24/06/2026 Palestino vs. Audax Italiano 1-2 Copa Chile 01/06/2026 Palestino vs. Audax Italiano 0-0 Primera División 01/08/2025 Audax Italiano vs. Palestino 1-1 Primera División 11/05/2025 Audax Italiano vs. Palestino 2-2 Copa Chile 01/03/2025 Palestino vs. Audax Italiano 0-2 Primera División 27/01/2025 Palestino vs. Audax Italiano 0-2 Copa Chile 10/11/2024 Palestino vs. Audax Italiano 2-0 Primera División 02/06/2024 Audax Italiano vs. Palestino 1-2 Primera División 07/07/2023 Audax Italiano vs. Palestino 0-3 Primera División

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Horario del partido

Chile: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Deportes Concepción vs. U de Chile — domingo 29 de noviembre, 18:00 hs

Universidad Católica vs. Huachipato — domingo 29 de noviembre, 18:00 hs

Ñublense vs. Cobresal — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Everton vs. O'Higgins — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

Unión La Calera vs. Universidad de Concepción — domingo 29 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis