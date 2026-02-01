Universidad Católica tendrá hoy su estreno dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Deportes La Serena y buscarán un triunfo en la cuarta región.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero ha trabajado con todo pensando en este partido, en el que desea partir con el pie derecho la competencia nacional en el 2026.

Por esto, el DT sorprendió en esta jornada con su formación, en la que incluyó tres cambios en su onceno, en la que está la titularidad de Juan Ignacio Díaz, Bernardo Cerezo y Justo Giani.

La formación de la Universidad Católica será con: Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Cristián Cuevas y Matías Palavecino en el mediocampo; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes en el ataque.

La UC quiere dejar atrás la derrota en la Supercopa | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad Católica se disputará este domingo 1 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio La Portada.

En Síntesis