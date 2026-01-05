Universidad Católica ya pone todo el foco en lo que es la temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ de la mano de Daniel Garnero esperan ir a por todo en este año en lo que son sus desafíos a nivel nacional e internacional, principalmente en su vuelta a la Copa Libertadores.

En esta jornada, el gerente técnico, José María Buljubasich habló con los medios dentro de la presentación de uno de sus refuerzos, Justo Giani, en la que entregó grandes novedades en la UC, señalando que tiene listas dos renovaciones para el 2026.

“Con Agustín (Farías) hemos llegado a un acuerdo, con Clemente (Montes) tenemos un acuerdo, hay que firmarlo nada más, pero ya estamos prácticamente cerrando las últimas cosas”, parte señalando Buljubasich.

Agregando a esto, el ‘Tati’ indica que a la Universidad Católica le restan tan solo dos puestos en poder reforzar para este 2026, en la que sería un defensor central y un extremo por izquierda, en donde en este último puesto, no se descarta aún la situación de Eduard Bello.

Lo de Bello aún es tema en la UC | Foto: Photosport

“Las posiciones que nos faltan por completar estamos hablando de un marcador central y un extremo por izquierda, que es donde está Eduard (Bello) en esa posición, viendo que opciones vamos a manejar, todavía no está cerrado ese tema”, remarca.

Finalmente, Buljubasich indica que esos dos puestos serían los únicos puestos a reforzar en el equipo de Daniel Garnero y destaca del gran esfuerzo en la institución en mejorar una zona del campo de juego como lo es el mediocampo, en la que renovó jugadores y logró la llegada de otros para el 2026.

“Esas son las dos posiciones que nos faltarían para completar el plantel, durante el año pasado dijimos que necesitábamos jugadores en la mitad de cancha, mantuvimos a la mayoría en esa posiciones a Matías (Palavecino), Justo (Giani) y Jimmy (Martínez), entonces la idea es que haya un grupo de jugadores que pueda elevar el nivel futbolístico del equipo en este 2026. Nos quedan esos dos puestos para encarar la temporada”, cerró.