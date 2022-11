El gerente deportivo de Universidad Católica se refirió al futuro de los delanteros, quienes partieron a préstamo a Palestino y Ñublense durante este 2022, respectivamente. El ex arquero ahora aclaró la situación de cara a la temporada 2023 y si retornan o no a la precordillera.

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, estuvo en conferencia de prensa durante este lunes y una de las consultas fue relacionada con Bruno Barticciotto y Alexander Atavena, quienes partieron a préstamo a Palestino y Ñublense, respectivamente. Los delanteros tuvieron un gran año y aquello los podría traer de vuelta a San Carlos de Apoquindo.

"El fútbol es muy subjetivo, acá hay varias situaciones. Uno escucha y lee 'que mal negocio de Católica', 'cómo se pierde un jugador' y nosotros tenemos que velar por el desarrollo de los jugadores. Bruno (Barticciotto) fue a préstamo el año pasado, jugó bastante en Palestino y al final no hicieron uso de la opción de compra", expresó 'Tati'.

"El quería volver a salir a préstamo, pero nosotros lo convencimos y él también se convenció de que se quedara el primer semestre y tener la posibilidad de jugar. Por el motivo que sea no jugó todos los minutos que tenia que jugar y cuando llegó mediados de año hubo una posibilidad de nuevo desde Palestino y creíamos todos que era lo mejor para él y el club", sostuvo el ex meta.

No obstante, aseguró que Palestino compró parte del porcentaje del delantero. "Hubiera sido mucho más injusto que nosotros nos quiséramos proteger de que nos critiquen a fin de año, dejarlo acá y que no juegue. Creo que en esta situación él se desarrolló, Palestino tiene un jugador, el fútbol chileno tiene un jugador y nosotros tenemos un porcentaje del 50 por ciento de una futura venta. Por lo tanto, en esa figura, ganamos todos", agregó.

Los delanteros tuvieron una gran temporada en sus equipos | Foto: Agencia UNO

En cuanto a Alexander Aravena, la situación es similar. El 'Monito' sería adquirido por el cuadro chillanejo tal como Barticciotto.

"En el caso de Alexander (Aravena) también será así y si termina de esa manera, pero si vamos a tener miedo que nos critiquen o que nos juzguen y con eso vamos a dejar a un jugador abajo de la alfombra y no lo vamos a dejar jugar para que no nos critiquen, me parecería bastante triste de parte nuestro", explicó el dirigente.

"Por lo tanto, todos podemos opinar, todos podemos dar, pero esa es la razón por la cual terminamos haciendo estos convenios, terminamos dando estas salidas a los jugadores, porque en ese momento cuando se va Bruno estaba: Clemente (Montes), Gonzalo (Tapia), estaba Diego Valencia y (Fernando) Zampedri. Al margen de que estaba el Chapa (Fuenzalida) y (Diego) Buonanotte", añadió.

Buljubasich, finalmente manifestó que siempre han velado por lo mejor para los jugadores y es una situación que se continuará viviendo. "Claro, al final se fue Valencia y si hubiera ido antes, el tema habría sido distinto, pero uno tiene que velar por pensar lo que le puede pasar al jugador y si no juega un año, es mucho".

"Esa es la actualización de los casos de Bruno y Alexander. Muy probablemente en el fututo, tal vez, seguiremos haciendo estos convenios, es parte de un mercado y donde todos salimos ganando. Esa es nuestra opinión y por eso lo hacemos", cerró.