Universidad Católica se empieza a preparar con todo para lo que será esta temporada, en donde el conjunto de la ‘Franja’ quiere luchar en todas las competencias que le tocará disputar tanto a nivel nacional como internacional.

Por esto, para la UC es importante lo que es este mercado de pases, en la que buscan poder conformar un competitivo plantel para lo que será este 2026 que viene plagado de desafíos.

Dentro de esto, en las últimas horas el entrenador Daniel Garnero recibió un duro golpe por el mercado en el conjunto de la ‘Franja’, ya que le dice adiós a uno de sus grandes anhelos para reforzar a su equipo.

Se trata del extremo izquierdo paraguayo, Teodoro Arce, quien era uno de los anhelos del DT de la Universidad Católica para este 2026, en la que incluso se contactó con él, pero aquello parece que no sirvió para nada.

Arce seguirá en Paraguay | Foto: Archivo

Según informó el programa ‘Fútbol a Lo Grande’ en su cuenta de ‘X’, Arce seguiría en el fútbol paraguayo en este 2026 y reforzará a Guaraní, tras haber llegado a un acuerdo.

Esta situación sin duda que es una dura noticia para la UC, ya que pierde a uno de los anhelos que tenía sue entrenador para poder nutrir su equipo para esta temporada.

