A pocos días del inicio de la pretemporada, Universidad Católica sigue trabajando intensamente en la planificación de su plantel para la temporada 2026 bajo la dirección de Daniel Garnero, quien tiene como prioridad armar un equipo competitivo, tanto en torneos locales como en la próxima Copa Libertadores.

Mientras se definen posibles refuerzos y renovaciones, el gerente deportivo José María Buljubasich se mantiene en constante contacto con futbolistas que puedan cubrir las necesidades del cuerpo técnico cruzado.

En ese contexto, un nombre paraguayo ha cobrado relevancia en las últimas horas debido a rumores de contacto con el cuadro de la Franja, generando expectación en medios deportivos guaraníes.

Teodoro Arce, el extremo que Daniel Garnero busca para la UC

Según informó el programa paraguayo Fútbol A Lo Grande, el estratega de 56 años se comunicó directamente con Teodoro Arce, figura de Club General Caballero, para intentar convencerlo de sumarse al elenco precordillerano.

“Daniel Garnero desea contar con Teo Arce en la U. Católica se comunicó con el jugador en las últimas horas”, comentaron desde Asunción.

Teodoro Arce fue campeón de la Copa Paraguay con General Caballero de Juan León Mallorquín | FOTO: Instagram

“El jugador tiene ofertas del fútbol ruso así como de Cerro Porteño igualmente”, remarcaron.

Arce es un extremo izquierdo hábil, fuerte, veloz y letal en la definición, que la última temporada disputó 40 partidos, anotando 10 goles y repartiendo 7 asistencias.

