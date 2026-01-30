Universidad Católica no se despide del mercado de fichajes. La escuadra precordillerana busca más figuras para su plantel profesional, por lo que posó su atención en el sur del país.

¿Dónde fijó su interés? En Talcahuano, una figura de Huachipato despertó su deseo, pero el cuerpo técnico acerero descartó -por el momento- su salida en este libro de pases.

Ante la consulta sobre la posible partida de Maximiliano Gutiérrez, la respuesta de Jaime García fue concreta: el entrenador siderúrgico negó que el seleccionado chileno esté cerca de la UC.

“Es un muy buen jugador. Ha mostrado una disposición al trabajo que nos ha gustado harto. Queremos que los jugadores de Huachipato quieran estar en la institución y sean un aporte”, señaló a Sabes Deportes.

Luego, el DT agregó: “Hasta el momento, se queda. Lo último que supe es que se quedaba con nosotros. Él tiene la disposición y quiere quedarse. Eso es lo más importante y lo que busco”.

Maximiliano Gutiérrez es seguido por Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

El plazo límite para Universidad Católica

Cabe consignar que el período de transferencias en Chile está activo hasta el día anterior al inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. Es decir, el jueves 19 de enero a las 23:59 horas.

Por ahora, la UC sumó a Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz para sus siguientes desafíos. Uno de ellos, la Copa Libertadores.

