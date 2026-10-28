Según informó el club a través de redes sociales, el defensor sufrió una fractura en un dedo. No estará contra los itálicos.

Universidad Católica tiene una nueva polémica y, presuntamente, Gary Medel es uno de sus protagonistas. Durante las últimas horas, trascendió un supuesto roce entre el zaguero y Daniel Garnero.

Según se especuló, esto provocará la ausencia del emblema de la UC en el partido contra Audax Italiano, pero la institución aclaró la situación del oriundo de Conchalí a través de redes sociales.

¿Qué pasó? La escuadra precordillerana liberó su parte médico y en este destaca una sensible lesión del campeón de América. No se indicó el tiempo de recuperación estimado para su caso.

“Gary Medel: fractura pulgar mano izquierda“, comunicó la UC mediante sus plataformas oficiales.

A su vez, Universidad Católica informó que Francisco Valdés, Jeffrey Sekgota y Bernardo Cerezo también quedaron al margen del enfrentamiento pendiente por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Gary Medel preocupa en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Universidad Católica recibe a Audax Italiano

Cabe consignar que de no tener que lidiar con un improvisto de último momento, el duelo en cuestión se jugará este miércoles 28 de octubre en el Claro Arena. Está fijado para las 20:30 horas de Chile.

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A pesar de que se analizó un eventual traslado al Estadio Santa Laura por posibles aluviones en Las Condes (debido a deshielos), todo indica que el encuentro no sufrirá alteraciones en su programación.