Daniel Garnero sacude a Universidad Católica: siete cambios en la formación ante Audax Italiano

Daniel Garnero tiene siete cambios en la formación de la Universidad Católica ante Audax Italiano.

Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que será su un duelo clave dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ disputarán su partido pendiente ante Audax Italiano en el Claro Arena.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha tenido días bastante complicados en la UC y todo esto tras la derrota ante Unión La Calera por 3-1, la que sin duda generó un duro golpe en el camarín.

Por esto, el estratega del conjunto de la ‘Franja’ tomó una importante decisión para este jornada y remecería todo en su plantel, en la que haría siete cambios en su formación para enfrentar a los ‘Itálicos’.

El bajo desempeño del equipo y algunas bajas por suspensión, hicieron que Garnero tome esta tajante decisión, en la que jugadores como Darío Melo, Tomás Asta-Buruaga y Alfred Canales irían de la partida para darle un refresco a su onceno.

Garnero golpea la mesa en la UC | Foto: Photosport

La formación de la UC

De esta forma, la alineación de la UC sería con: Darío Melo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en defensa; Alfred Canales, Fernando Zuqui y Cristian Cuevas en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

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El duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano se disputará este miércoles 28 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena.