Hace unos instantes desde el fútbol chileno se dio a conocer lo que será el fixture de las primeras fechas del torneo nacional, en la que cada uno de los equipos ya conoce sus primeros duelos con fecha y horario en este 2026.

El camino para la Universidad Católica en este año espera comenzar de la mejor forma, en donde los dirigidos por Daniel Garnero irán a por todo en la lucha por el título.

Para esta nueva edición del torneo nacional, el conjunto de la ‘Franja’ ya conoce lo que será su primer partido dentro del campeonato, en la que se enfrentará ante Deportes La Serena.

Este duelo se disputará en el Estadio de La Portada el domingo 1 de feberro a partir de las 18:00 horas.

La UC se medirá en la primera fecha ante La Serena | Foto: Photosport

Es así como el equipo que es comandado por Daniel Garnero tendrá su gran estreno dentro del torneo nacional, del que espera poder coronarse como el campeón en este 2026.

