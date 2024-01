VIDEO: Nicolás Castillo saca su lado más sensible y estalla en llanto en entrevista con la U. Católica

En las últimas horas, el atacante Nicolás Castillo fue oficializado como nuevo jugador de la Universidad Católica para este 2024, gestando el anhelado gran retorno que esperaban tanto él como los hinchas en poder volver a verlo en una cancha.

En esta jornada, desde el canal oficial del club, compartieron un material audiovisual en la que conversaron con Castillo, quien dejó un emotivo momento dentro de esta entrevista, en la que el jugador estalló en llanto tras se consultado por las personas más importantes para su vuelta al fútbol.

“Yo creo que mi abuelo, es el que siempre pienso en estos momentos, mi hijo que me quiere ver jugar, mi familia, la gente que estuvo en ese momento más feo de mi vida”, inició indicando Castillo.

Agregando a sus palabras y con lagrimas en los ojos, el hoy refuerzo de la UC señaló al canal oficial del club.

Castillo protagonizó un emotivo momento | Foto: Captura Cruzados

“Ellos son los que me empujaron a esto, voy a estar agradecido siempre de esa gente que me vio en un momento difícil de mi vida, estuve luchando por mi vida, ellos son los que siempre iban a visitarme donde estaba, cada momento en mi entrenamiento y en mi vida, pienso en eso, en la gente que estuvo, en la gente que me empujo a intentarlo siempre”.

“Hoy en día estoy aquí agradecido por eta oportunidad de estar nuevamente en una cancha, de estar vivo que es lo más importante y si te digo una persona es mi hijo, porque no me ha visto jugar nunca, vivió los momentos más difíciles y siempre estuvo ahí”.

Finalmente, Castillo tuvo emotivas palabras para su hijo, a quien nombró como el pilar fundamental para salir adelante en el momento más complejo de su vida.

“Cuando no tenía ganas, él estuvo ahí siempre, inconscientemente tirándome para arriba, por él, por mis papás que sufrieron mucho también y esos más que nada”, concluyó.

VIDEO: REVISA LA ENTREVISTA A NICOLÁS CASTILLO EN LA UC