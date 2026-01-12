La temporada 2026 comenzó con múltiples rumores sobre movimientos de futbolistas chilenos en el fútbol argentino, y uno de los nombres que encendió las alarmas en Universidad Católica es el de Williams Alarcón.

El volante, que llegó a Boca Juniors a comienzos de 2025, aún no ha logrado consolidarse como titular en el conjunto xeneize, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en el mercado de pases actual.

En San Carlos de Apoquindo, Alarcón aparece como una opción que gusta tanto a Daniel Garnero como a la gerencia deportiva cruzada, que evalúa reforzar el mediocampo.

Alarcón ha disputado 26 partidos con la camiseta del Xeneize | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images)

Williams Alarcón no se movería de Boca Juniors

Sin embargo, la postura de Boca es tajante: no están dispuestos a desprenderse del chileno a préstamo y ven en él un suplente con chances de tener mayor protagonismo durante la temporada, así lo dio a conocer el periodista Martín Costa de Radio Splendid.

“Tengo entendido que Boca no se desprenderá de él”, lanzó categóricamente el comunicador.

La misma línea siguió el diario Olé, asegurando que “no parece abrirse una chance de una negociación, mucho menos si la oferta es por un préstamo”.

De esta manera, la opción de que Alarcón llegue a la UC en el corto plazo se complica, aunque su situación de suplente mantiene abierto el interés de otros clubes si se dan las condiciones.

En síntesis…