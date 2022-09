Universidad de Chile logró un importante triunfo en la última fecha del Campeonato Nacional por dos tantos a uno frente a Palestino y si bien los abrazos se fundieron con la emoción, las polémicas estuvieron lejos de marchar.

Fue la publicación de Ronnie Fernández en una story en su cuenta de Instagram la que encendió la alerta y las reacciones no se hicieron esperar. En la ocasión y aprovechando al coyuntura dieciochera, el ex Wanderers publicó una canción de Los Hermanos Campos "El Sapo Bello" y desde ahí se pensó que aquello iba en dirección del arquero, Cristóbal Campos Véliz.

Y las reacciones del mundo azul no se hicieron esperar, fue así como llegó la de Cristián Mora, quien dialogó con Bolavip y si bien le bajó el calibre a aquellas situaciones, sabe que esas cosas desenfocan a los jugadores. "Yo creo que le dan mucha importancia a eso. Estar todo el rato pendiente del teléfono, del Twitter, del Instagram no le hace bien a nadie. Se ve hoy día que el fútbol se está desperfilando y hoy en día se usa el teléfono como una herramienta y se pierde el foco en lo deportivo".

Mora, continuó argumentando que "yo me preocupo del estado de la U que si hay un sapo o no dentro del equipo, me cuesta creer en eso. Para lo que está viviendo la U debieran preocuparse mucho más del foco principal que es la situación del equipo", sostuvo el ex polifuncional".

Esta fue la polémica publicación de Ronnie Fernández (Instagram @ronnie_fernandez_9 )

A la consulta sobre que si Ronnie Fernández debiese frenar el tema en redes, el oriundo de Peñaflor dice que "es que no solamente Ronnie, viven colocando todo lo que hacen y lo que no hacen. Ellos mismos se sobrexponen y después no les gusta que los critiquen. Entonces, más allá de la polémica si hay un sapo o no en el equipo yo lo tomaría por otro lado, yo me enfocaría en lo que la resta a la U, lo que les compete a los jugadores y la opción que es que se mantengan en primera división y dar poca importancia a lo que publican en redes sociales", puntualizó Cristián Mora.

Ahora los azules miran al próximo domingo cuando reciban a Universidad Católica por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile en el Estadio Santa Laura. El duelo será dirigido por Nicolás Gamboa.