Universidad de Chile tuvo uno de sus mejores partidos del año al mando de Sebastián Miranda y logró un importante triunfo en el Estadio Santa Laura ante Universidad Católica por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.

Un error grosero de Matías Dituro y la viveza de Cristian Palacios para decretar el 1 a 0, hizo estallar a los casi 15 mil hinchas azules que llegaron hasta el recinto de Independencia.

Alejandro Lorca, relator de TNT Sports y Deportes Agricultura, dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y analizó las claves de la revitalizadora victoria azul.

"El viraje ha sido importantísimo. Yo creo que lo que ha hecho Miranda en estos partidos ha sido realmente impresionante. Yo hoy día quedé muy sorprendido porque más allá del resultado, me parece muy bueno del tema anímico y lo que sucede el próximo miércoles son monedas apartes. La gran consideración del partido de hoy es la recuperación de confianza en lo que resta del Campeonato Nacional, que hoy día haya ganado, competido mano a mano a uno de los elencos más importantes como es Católica es un baño de confianza para lo que viene", partio diciendo.

Miranda logró su segundo triunfo consecutivo al mando de la U | Foto: Agencia Uno

Agregando que "a mí me sorprende gratamente la capacidad de recuperar no solamente la idea colectiva, sino también a jugadores puntuales. Hoy día debo ser muy franco, lo que rindió Luis Felipe Gallegos hasta que jugó me sorprendió, me sorprendió como Yonathan Andía también logró reditar buenos momentos que nos tenía acostumbrados con la camiseta de Calera. Lo de los centrales creo que ha sido vital, la complementación de Luis Casanova y Nery Domínguez le ha dado una solidez que se ha traspasado a Andía a Castro", remarcó.

"En líneas generales hoy se creció colectivamente e individualmente, lo único que falta por afinar es Ronnie Fernández", cerró.