U de Chile vs Antofagasta | Horario y cómo ver en vivo ONLINE, STREAMING y por TV el Campeonato Nacional

Universidad de Chile se enfrentará a un muy necesitado rival en la 17° fecha del Campeonato Nacional, donde los dirigidos por Diego López se medirán frente a Deportes Antofagasta.

Los Azules no han tenido un buen año, pero al menos en el inicio de la era del entrenador uruguayo los resultados han andado bien. A pesar de que el equipo todavía no ha mostrado un buen juego, siempre se dice en el fútbol que es mejor corregir ganando. En la última fecha derrotaron de manera agónica a Unión La Calera por 2-1, con gol en el minuto 94 de Bastián Tapia.

Universidad de Chile tendrá en la visita al Estadio Calvo y Bascuñán un importante elemento disponible: se trata de Nery Domínguez, jugador argentino que arribó desde Racing y que ya cuenta con la habilitación para jugar. Es decisión de López si lo convoca o no. Además, el joven arquero Martín Parra llegaría a cubrir el cupo dejado por Hernán Galíndez. El Romántico Viajero está en el 11° lugar con 20 puntos.

Antogafasta no lo pasa para nada bien. Pasan las fechas y los resultadoa no llegan, situación que tiene a los Pumas en el fondo de la tabla de posiciones con 11 unidades. Hace seis jornadas que no ganan en el torneo y vienen de perder frente a Cobresal por 2-1.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Antofagasta vs Universidad de Chile?

Antofagasta vs Universidad de Chile juegan este domingo 10 de julio a las 15:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Antofagasta vs Universidad de Chile?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Antofagasta vs Universidad de Chile?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports.