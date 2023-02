No cabe duda de que el torneo de fútbol de 7 vs 7, que es organizado por el ex futbolista español Gerard Piqué y el reconocido streamer Ibai Llanos, que se transmite totalmente gratis en Twitch, es todo un éxito en distintas partes del mundo.

Y es que este domingo 26 de febrero se jugará la jornada 8, la cual tendrá una alta expectación de los fanáticos del fútbol, esto porque se dio a conocer el nombre del que será el jugador número 12 de Porcinos (equipo de Ibai Llanos) y del Kunisports (equipo del argentino Kun Aguero)

Por el lado del youtube español, el fichaje del brasileño Ronaldinho Gaucho se filtró minutos antes que Llanos lo hiciera de forma oficial a través de la transmisión de la Kings League por Twitch en la que participaron los diferentes presidentes de los clubes que la componen, noticia que desató una verdadera ola de reacciones en las diversas redes sociales.

Mientras que minutos después vino el anuncio por parte del ex seleccionado argentino, quien lanzó el nombre de su tan ansiado jugador 12: el ex mediocampista Walter Damián Montillo.

Montillo hizo oficial su retiro del fútbol profesional el 13 de febrero del 2021 | Foto: Agencia Uno

Al enterarse de esta noticia, los hinchas de Universidad de Chile estallaron en las redes sociales y se hicieron presente recordando los gratos momentos que les dio la Ardilla en el elenco universitario, por lo que esperan ver con ansias el partido del ex volante creativo.

Se espera que el debut de Ronaldinho en la Kings League sea a las 21:00 horas española (17:00 PM de Chile) ante Pio FC, mientras que Montillo hará lo propio a las 19:00 PM de España (15:00 PM de Chile) ante Saiyans FC.