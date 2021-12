Augusto Barrios es uno de los jugadores que no estarán presentes en la próxima temporada en Universidad de Chile. El defensa tuvo muy poca continuidad en el equipo laico y las lesiones también le jugaron una mala pasada que le impidió demostrar un nivel óptimo y así ganarse un puesto en el once inicial.

El zaguero habló con los medios de comunicación este lunes tras salir desde el Centro Deportivo Azul y en que fue notificado que no continuará vistiendo de azul para el año 2022. Sin embargo, tuvo palabras para los hinchas y agradeció el apoyo incondicional.

"A todos los seguidores del Romántico Viajero los hicimos viajar este segundo semestre en el último vagón del metro, donde nadie quiere subirse y nos apoyaron en todo. Nos hicieron banderazo cuando no lo merecíamos, nos esperaban en el hotel a las tres de la mañana cuando tampoco lo merecíamos para darnos una palabra de aliento. Arrendaron un camión en El Salvador, cosas para estar siempre con nosotros, entonces las disculpas para ellos y gracias por el aguante", dijo.

Ante la consulta de si su continuidad se vio condicionada por las constantes lesiones, el cree que no y fue netamente porque no pudo demostrar el rendimiento que debe estar a la altura de la institución.

"Claro, aparte se terminaba el contrato. Para seguir aquí hay que demostrarlo y no lo pude hacer, así que lo tengo asumido. La lesión fue al comienzo, pero la irregularidad de jugar y no, nunca pude demostrar".

Finalmente, se refiiró a la supuesta detención que pudo ocurrer en su contra tras el triunfo ante Unión La Calera este domingo en Rancagua. Sin embargo, fue el propio jugador quien desmintió el hecho.

"Hablan de más o escriben cosas de más que nada que ver. Le pegué una patada a una silla, me llamaron la atención y listo. Sale en la prensa que me llevaron detenido y que me soltaron hoy en la mañana. Aquí me vieron en el estadio, entonces para qué andar desmintiendo o aclarando cosas que no tienen sentido", cerró.