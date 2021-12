Bárbara Sánchez, una de las figuras de la Universidad de Chile Femenina: "Siempre dicen que el fútbol femenino 'no vende', pero quedó demostrado que sí"

Cerca de 12 mil hinchas azules acompañaron a la Universidad de Chile Femenina y vieron como Las Leonas se coronaron campeonas del fútbol femenino, luego de derrotar por 2-0 a Santiago Morning Femenino en el Estadio Santa Laura - Universidad SEK.

Una de sus figuras fue la venezolana Bárbara Sánchez, quien convirtió un verdadero golazo después de sacar un derechazo desde el sector izquierdo que impactó en el vertical izquierdo del arco del Chago y la pelota terminó ingresando adentro del arco.

"Es uno de los momentos más lindos de mi vida y de mi carrera. Fue un sueño lograr el título con tanta gente en el estadio.Era increíble la cantidad de gente que había en el estadio, el ambiente y haber convertido el gol, un sueño. Me he sacrificado mucho y el cariño que he recibido de la gente lo llevaré siempre conmigo", apuntó Sánchez en conversación con DirecTV Sports.

"Vine a Chile a trabajar, nunca pensé jugar en la 'U'. Soy una agradecida del club por la persona que hoy puedo ser. Jugaba en el Parque de los Reyes, una amiga me ayudó e hice una prueba en la 'U'. Hoy estoy viviendo un sueño. Yo juego y trabajo en la 'U'. Aún no sabemos lo que vendrá el próximo año, ojalá puedan seguir invirtiendo en nuestro equipo, hemos demostrado resultados", agregó.

"Siempre dicen que el fútbol femenino 'no vende', pero quedó demostrado que sí. Los hinchas de la 'U' son incondicionales. Creo que si jugáramos en Estadio Nacional iría tanta gente como con el equipo masculino", remarcó la destacada volante de la U.

Cabe recordar que este es el segundo título del club laico en la máxima categoría del balompié chileno para mujeres. Antes la había conseguido en el Apertura 2016.