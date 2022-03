Este sábado se vivirá un nuevo Clásico Universitario en el fútbol chileno entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Será un encuentro, donde ambos buscan sumar de a tres para no perder pisada a los de arriba.

En conversación con Pauta de Juego, el defensor azul Bastián Tapia, fue consultado sobre cómo está el ambiente de cara al duelo con la UC y lo que esperan consolidar en cancha.

"Estamos en una actitud súper optimista, creo en el proceso que estamos, de consolidarnos como equipo. Seguir mostrando en cancha la idea que hemos tratado de planificar partido a partido, haciendo bien las cosas. Así que por lo general creo que vamos por buen camino, esperamos ganar los tres puntos en este clásico universitario que nos servirá para seguir mostrando las cosas buenas que estamos haciendo dentro de la cancha", dijo.

En esa línea, en que es un clásico, también le preguntaron sobre si el partido contra Colo Colo ayudó para mejorar errores en lo personal y en lo grupal.

"Sí, obviamente. En lo personal creo que me ayudó a madurar como jugador, espero que los acontecimientos que me pasaron en ese momento no me vuelvan a pasar en un futuro y creo que soy un jugador bastante joven como para aprender de esas cosas. Quiero que todas las cosas que viví, más adelante usar las herramientas para poder aprender y mejorar todos esos pequeños detalles", añadió.

"En lo grupal, obviamente nos afecta, pero somos un plantel súper fuerte, estamos unido y sé que con muchas ganas e ímpetu y con todas las disposición vamos a seguir ratificándonos, haciendo las cosas bien y con la mejor actitud", sostuvo el defensor.

Por último, Tapia aseguró que se han preocupao más de trabajar su nivel y en dos días previos comenzaron a estudiar a la UC, pues asegura que el clásico rival tiene varias maneras de distribuirse en el campo de juego.

"En cierta medida, hasta el momento nos hemos preocupado más que nada de nuestro trabajo. Ya estamos enfocándonos de manera directa en el rival, pero creo que el plantel que tienen ellos puede variar de muchas cosas, la forma que te ataque, la forma en que defiende, el estilo de juego que tengan", explicó.

"Tienen los jugadores para variar las formaciones, es un plantel súper completo, que tiene experiencia y juventud. Así que estamos al tanto de toda información que tengamos, de planificar el partido de buena manera y estar atento a cualquier cambio o variación que tengan", cerró el jugador laico.