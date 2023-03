La cancha del estadio Santa Laura regresa este jueves al Campeonato Nacional, cuando Universidad de Chile reciba a Unión La Calera, luego de ser cerrada por todo el mes de febrero para las reparaciones de su césped.

Uno de los encargados de llevar adelante el trabajo, quien fue contratado especialmente para esta labor, fue Patricio Bustamente, el canchero regalón de Marcelo Bielsa cuando estuvo en Chile, para asegurar que el trabajo quedara en buenas manos.

Por lo mismo, el canchero explicó el trabajo que han realizado, donde todo se verá este jueves en el duelo de la U en Independencia.

“Hicimos un trabajo acorde al tiempo que se nos dio, que no era mucho. Había que mejorarla para el partido de mañana y creo que cumplimos. Lo primero que hicimos fue nivelar y luego resembrarla. Esperamos hasta el 20 de febrero para ver cuánto era la población que alcanzamos con la resiembra”, comentó Bustamante, en conversación con La Tercera.

Los azules pondrán a prueba el terreno de la cancha. Foto: Agencia Uno.

“El trabajo fue bastante. Me aseguré que en las dos áreas, especialmente en la norte, donde se veía más daño, se resembrara de manera positiva”, entregó en detalle, donde además dejó en claro que se inyectaron semillas bermuda mirage 2 y se instalaron palmetas bermuda tifway.

Si bien asegura que todavía falta tiempo para ver la mejor versión del reducto de Unión Española, deja en claro que “hoy día la pelota corre en una cancha mucho más pareja, no da un bote falso. Vamos a llegar en un 90% con la cancha. Yo creo que en los siguientes partidos se verá mejor porque a medida que pasan los días irá mejorando”.

Pese a que ha tratado de hacer todo su esfuerzo con un gran trabajo, de todas formas pide que se den explicaciones por lo que se le hizo a la cancha.

Unión vs Everton jugaron en el peor momento de la cancha.

“Estaba horrible esta cancha. Todavía quiero que me expliquen qué cosa quisieron hacer. No hubo reparación, no hubo nada. El que la hizo nunca había hecho una cancha, al parecer. Si la persona quiso hacer una cancha nueva, es claro que no se puede. Uno para hacer una cancha nueva necesita seis meses y los plazos no daban”, profundiza.

Por lo mismo, golpea la mesa porque pudo haber pasado algo muy lamentable: “Fue fatal que jugasen. Era imposible de poder jugar. Si no se lesionó un jugador, fue porque Dios es grande. Mira, con mucho respeto a las canchas de barrio, esta estaba peor que una de ellas”.

Otra situación para analizar en la cancha del estadio Santa Laura, es que en marzo está agendado el concierto de Los Bunkers, para los días 11 y 12, lo que podría generar un nuevo problema, aunque Bustamante llama a la calma.

“La variedad de semillas que le pusimos es la más resistente. El tema de Los Bunkers no va a traer tanto problema como el que teníamos. Quizás lo más afectado sea la zona del escenario, pero con las semillas que le pusimos se necesitará de harta agua y fertilizante para recuperar esas zonas”, finaliza.