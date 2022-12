Carlos Heller está más delgado, sonriente y con la risa a flor de piel. El ex presidente de la Universidad de Chile se desplaza en helicóptero cada vez que tiene que ir a ver a Alberto y Pedro en las fechas del RallyMobil. Tras la victoria del Beto, Heller -ex timonel de Azul Azul- cumple con su palabra y se sienta junto a Bolavip Chile para analizar toda la actualidad del Romántico Viajero durante estos años.

Heller no deja pasar y comenta, de inmediato, que "me hiciste hablar de fútbol cuando no ya no hablaba, jajajá". Su alegría es desbordante por el triunfo de su hijo en Concepción junto al Joker Rally Team, aunque su corazón también se divide por su pasión. Luego de varios años alejado de Azul Azul, el ex timonel universitario está dedicado a tener una vida familiar y también de negocios.

En diálogo exclusivo con Bolavip, Heller indica que tiene una espina clavada, porque a pesar de sus errores siempre dio la cara y logró coquetear con el triunfo". "Fui varias veces campeón y nadie lo reconoce. Es un tema que lo superé, pero no lo superé. Uno tiene cariño por el fútbol, tengo mucho cariño por la U, tengo muchos recuerdos buenos, malos. Siempre me quedo con los buenos. Me da mucha pena cuando me acuerdo.

La U tiene cuatro años ya sin títulos y campañas horrendas, que lo tienen al borde del abismo. Heller, sobre ello, mencionó que "las últimas dos estrellas que ha levantado la U fueron bajo mi mandato, que fue la 17 y 18. Gané dos copas chile y 1 Supercopa. Entonces, el fútbol es injusto y ahora estoy en otra cosa disfrutando de los míos, aunque sufriendo como hincha por el club".

Carlos Heller sabe que hubo injusticia por su período ( Agencia Uno)

Eso no es todo. El hincha de la U, se pregunta, si volverá o no al fútbol a estar frente del Romántico Viajero. La respuesta del empresario es categórica.

"No te niego que los fines de semana se me hacen eterno sin tener el deporte máximo que es el fútbol, pero por ahora sigo en mi vereda como hincha", expresó.