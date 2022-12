El ex presidente de la Universidad de Chile, Carlos Heller, aborda en el diálogo con Bolavip sobre el paso del defensa argentino desde Colo Colo al Romántico Viajero.

Carlos Heller sabe de apuestas, de refuerzos y de planes osados con la Universidad de Chile. El empresario y ex presidente de Azul Azul lo reconoce en la conversación con Bolavip en Concepción en las dependencias del Joker Rally Team. El ex mandamás universitario un día trajo a Jean Beausejour desde Colo Colo a la U. Ahora, el club piensa hacer lo mismo con Matías Zaldivia, quien cuenta con el visto bueno de Mauricio Pellegrino.

Estas apuestas puede que resulten o no. Lo que sí sabe Heller, y lo confiesa en la conversación, es que es una cuestión muy complicada, ya que los hinchas no perdonan y estarán más pendientes sobre lo que pueda ocurrir.

"La presión que te meten cuando un jugador viene del archirrival, por los dos lados, es tremenda. Nosotros tuvimos el caso de Beausejour, que es distinto. Se reconoció hincha de la U, lo hablé con él antes. Jugó en la UC, jugó en Colo Colo y en la U también lo hizo bien. Creo que en el caso de Zaldivia solo diré que es una presión tremenda llegar desde el archirrival", apuntó Heller.

Igualmente, Heller apuntó a otro ex crack y que dio vuelta la situación. "Hay otro caso como el de Charles Aránguiz, que venía de Colo Colo y en el directorio lo discutimos varias veces, viene de Colo Colo, pero él dio vuelta todo, se transformó en ídolo de la U y está identificado con el club", añadió.

Matías Zaldivia puede vestir ahora la camiseta de la Universidad de Chile (Agencia Uno)

La reflexión de Heller, sobre el paso de un jugador de Colo Colo a la U y viceversa, es potente respecto a lo que pueda venir en el futuro. Se le nota incómodo por el tema, pero sale jugando y da la cara respondiendo a la situación que podría pasar con Zaldivia en el club.

"Hubo una serie de jugadores que actuaron en los dos lados. El problema es que la presión de los hinchas no los deja estar tranquilos. Lo que sí yo no permitiría y que nunca me ha gustado es cuando un jugador dice que fui hincha siempre de un equipo. Para que mienten. Eso molesta mucho, sobre todo al hincha de la U. Es un caso complicado el de Zaldivia. Solo quiero, por el bien de la U, que se tomen las mejores decisiones en ese tema", asintió.