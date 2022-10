Consumada la eliminación de Universidad de Chile por penales ante América de Cali por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, la tristeza se apoderó del cuadro azul y es lógico, si de jugar a jugar Las Leonas estuvieron muy cerca de alcanzar las semifinales.

Pero otra vez, la definición desde los doce pasos deja a la U en el camino de este certamen, al igual como en Argentina en marzo del 2021. Tras el compromiso, el técnico azul, Carlos Véliz, y entregó sus conceptos por esta penosa eliminación. Valoró el fútbol entregado y que nunca fueron sobrepasadas por el rival

"Claramente estamos muy tristes por la derrota, no queríamos perder. Siento que no nos vimos sobrepasados en ningún minuto por el rival teniendo muy buenas jugadoras. Tuvimos varias ocasiones de gol, por ahí pudimos haberlo cerrado en los noventa, pero se nos cerró el arco. Y en los penales siempre hay una cuota no se si de suerte, pero nos da mucho dolor perder de esa manera", sostuvo el entrenador.

Agregó que "nos preparamos bien, siento que competimos de esa manera, el equipo no se vio gastado, eso me deja tranquilo que la planificación que se manejó y el equipo sostuvo un nivel alto en la competición", argumentó Véliz.

"Estamos tristes, pero hay que levantar cabeza" fueron parte de las reflexiones de Carlos Véliz (Bolavip Chile)

Sobre lo que viene ahora en el plano local, el estratega enfatizó que "hay que levantar cabeza, se compitió, dar vuelta la página porque esto continúa. Tengo plena convicción que somos un equipo muy fuerte y que vamos por el bicampeonato".

Al final, se le consultó sobre esta tercera participación consecutiva en una copa y la segunda vez que llega a instancias finales y de la forma en que se perdió, Véliz recalcó que "lamentablemente el fútbol es así, pero estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en este tiempo. Nos encargamos con el cuerpo técnico desde el 2020 en adelante y han sido cosas muy positivas para nuestra institución. Hemos posicionado a la U en el ámbito internacional, competimos de igual a igual y nos hemos ganado un respeto y eso hay que seguir manteniéndolo. Eso corresponde en función a la institución que defendemos", concluyó.