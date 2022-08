El exentrenador de Universidad de Chile, el señor César Vaccia, barre el piso con Jeisson Vargas y advierte en conversación con Bolavip que la lucha del descenso ya no es peligrosa, sino que crítica.

Universidad de Chile no puede levantar cabeza en el Campeonato Nacional y sufrió una nueva derrota en el fútbol chileno frente a Universidad Católica en el Clásico Universitario. El elenco azul está bastante comprometido con el descenso a la espera del resto de resultados que se puedan ir dando en los siguientes compromisos.

Instancia en la cual el exentrenador de la Universidad de Chile, el señor César Vaccia, conversó de manera exclusiva con Bolavip en la cual se tomó el tiempo para barrer el piso con Jeisson Vargas y la idea futbolística de Diego López dejando afuera a Darío Osorio del once titular para el encuentro de ayer.

“(Fue un error partir sin Osorio) Creo que sí, creo que sí. Lamentablemente era una crónica de una muerte anunciada. No tuvo sentido, era tan simple como poner a Ronnie (Fernández) y a la espalda de él a Darío y no haber jugado con el Jeisson Vargas. Era todo lo que le tenía que hacer a ese cabro. Eso era todo lo que tenía que hacer. Lo demás es una cosa que no le encuentro sentido”.

Es que, en esta misma línea, el ex DT abundó en “No pero claro, si es un equipo que juega bien y para que te hagan tres goles hay que dejarlos jugar bien. Se supone que esos tres que venían después de Ronnie, era los que iban a evitar que pasara por la izquierda Isla y por el otro lado Parot. Isla estuvo todo el rato en el campo nuestro”.

Universidad de Chile perdió el Clásico Universitario del fútbol chileno. (Foto: Agencia Uno)

Sin embargo, el estratega no entendió la decisión del uruguayo iniciando con la joya universitaria en la banca de suplentes. “No, ósea evidentemente que cedimos la iniciativa y el hecho de que inmediatamente una vez que entró Darío (Osorio) nos vimos mucho mejor”.

ver también Chico Hoffens responsabiliza a Vargas y Goldberg de la crisis de la U

ver también Castec pide que Darío Osorio nunca más quede fuera de un clásico

Finalmente, en lo que tiene que ver con el descenso, sentenció señalando que “Hace tiempo que la cosa viene peligrosa (con el descenso), ahora la situación se puso mucho más crítica. Además de que estamos tomando decisiones sin sentido también. La verdad es que no se que tratamos de hacer hoy día (ayer). La verdad es que me sorprende”.