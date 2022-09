Uno de los puntos bajos de Universidad de Chile ante la Católica en el último clásico universitario que se disputó en el Estadio Nacional y que fue para los cruzados 3-0, fue Jeisson Vargas, volante que tuvo poco la pelota en sus pies y se mostró errático, así al menos lo catalogó la generalidad de la crítica.

De igual manera el ex Unión La Calera no ha podido demostrar su valía en la U, siendo uno de los refuerzos que están al debe aún, sin embargo, César Vaccia le confiesa a Bolavip que sigue teniendo fe en 10 de los azules.

"Jeisson es un buen jugador, los que entienden de fútbol saben que te entrega algo diferente, es capaz de hacer jugadas por sí solo, habilita, tiene remate de distancia, tiene el tema de táctica fija", afirma.

De todos mods asume que "él no anda en un buen momento, y mejor dicho, el equipo no anda bien, para mi debe ser citado, quizás no ser titular, pero ser una alternativa", en relación al encuentro que jugará la U ante Coquimbo Unido.

César Vaccia le presta el ropero a Jeisson Vargas (Archivo)

Vaccia reitera que "me parece un buen jugador y aclaro que nunca he dicho lo contrario, pero como el equipo no funciona, él también está así, y sí hay mejores jugadores como Lucas Assadi, así que Jeisson debe esperar".

Respecto al crucial duelo de la U ante Coquimbo Unido, el ex entrenador azul entiende que "es un partido importante, un mal resultado nos lleva al abismo, perder sería terrible y lo único que nos sirve es ganar para enfrentar los últimos seis partidos con cierta ventaja".