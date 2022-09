El entrenador bicampeón con Universidad de Chile, César Vaccia, asegura que Ronnie Fernández con un mejor equipo y mejor funcionamiento haría muchos más goles, no lo critica, aunque confiesa que le gustaría otro capitán.

César Vaccia defiende a Ronnie Fernández pero no lo prefiere como capitán: "Me gusta que sea alguien de la casa"

Ronnie Fernández ha sido uno de los jugadores criticados por su rendimiento en Universidad de Chile, sobre todo por los pocos goles que ha marcado en este torneo, sin embargo, César Vaccia en conversación con Bolavip defiende al ex Santiago Wanderers y argumenta el porqué.

“Pasa que cuando un tipo que hace goles y tenga esa fama de hacer goles, como el caso de (Cristián) Palacios y el mismo Ronnie (Fernández) en Wanderers, tiene que ser bien asistido también. No puede hacer goles pasándoselos a todos o en todos los córner hacer goles, creo que eso, no sé si su bajo rendimiento, porque Ronnie no lo ha hecho mal y tiene que luchar solo arriba con los centrales, tiene que pivotear”, aseguró.

Igualmente está de acuerdo en que "con el ojo clínico siempre se le pide más a un tipo así".

Agregando que "me parece que él (Ronnie) con un equipo más sólido y equilibrado va a hacer goles, pero la forma como está jugando la U, con la desesperación y rendimientos bajos generales del equipo, la verdad que eso su suma al tema. Por ejemplo Larrivey, para hacer una comparación, el equipo no andaba tan bien, pero obviamente a ratos jugaba bien e hizo muchos goles”.

Vaccia no se cansa en su defensa y asegura que “Ronnie me parece un buen jugador, pero no ha tenido el rendimiento que todos queremos y él está consciente también de eso.

César Vaccia respalda a Ronnie Fernández aunque no le gustan los capitanes no formados en casa (Archivo)

Además el bicampeón con la U le tira las orejas por su sobreexposición en redes sociales.

“No es bueno que uno se meta en eso, más un protagonista como un jugador. Si al final lo que tiene que hacer es responder en la cancha. Eso es todo lo que tiene que hacer, responder en la cancha y olvidarse, sino es un desgaste innecesario. La verdad que le resta a la parte emocional y es importante que estén sólidos los jugadores”, indicó.

ver también Campeón de la Sudamericana pide que la U no guarde jugadores ante la UC

Para el final César Vaccia se refiere al Ronnie Fernández capitán y no titubea al aclarar que prefiere uno nacido en casa.

“De la forma de cómo veo las cosas me gusta que sea alguien de la casa. Que tenga sentido de identificación, de perteneciente, de la familia. Ahora, debo entender que a lo mejor tenemos gente de la casa, pero que no cumple con el perfil de un buen capitán. Es la única forma que puedo entender, que alguien no sea de la U y que sea un buen líder, sea el capitán”, cerró.