El ex entrenador de los Azules comentó la llegada del jugador uruguayo para esta temporada

En estas próximas horas la Universidad de Chile debería oficializar a su nuevo refuerzo de cara a esta temporada 2022, el cual sería el volante uruguayo, Álvaro Brun, quien proviene del Montevideo City Torque.

Ante la llegada de Brun a los Azules, el entrenador bicampeón con la U, César Vaccia, dialogó con El Mercurio y no se mostró muy contento con el inminente arribo del jugador charrúa y criticó a los mandamases del club.

“En los últimos tiempos la U se ha caracterizado por no ser muy acertada en sus decisiones. Uno siempre quiere lo mejor para el club, pero en este mundo de las sociedades anónimas parece que el único objetivo es el dinero”, inició indicando Vaccia.

Ante el difícil puesto que le costó reforzar a los Azules, como lo es el “6”, el ex entrenador de los Azules comentó que es una puesta, pero hubiera preferido el retorno de un viejo conocido.

“A lo mejor este uruguayo (Brun) la rompe y es un gran aporte. Pero en ese puesto Marcelo Díaz era un jugadorazo y hubiera ayudado mucho a darle fuerza a un plantel con muchos jóvenes y elementos que vienen de otros lados”, comentó el entrenador.

Siguiendo la misma línea, Vaccia dio como referencia el caso de la llegada de Felipe Seymour al club, el cual menciona que fue para ser un referente en este nuevo proceso.

“Trajeron de vuelta Felipe Seymour como emblema de la U, y lo mismo se pudo hacer con Marcelo Díaz. Se les cayeron dos opciones de Argentina y ahora parece que traen por traer”, expresó el ex entrenador de los Azules.

Finalmente, el entrenador nacional se refirió a las reglas de contratación que existen en los Azules, la cual no termina de entender.

“Con este uruguayo (Brun) a lo mejor tapan a Camilo Moya y antes dejaron ir a Joaquín Larrivey por su edad y hoy traen a alguien que no es muy joven y no se identifica con la institución, no se entiende”, cerró Vaccia.

Los Azules comenzaron con tranco perfecto este campeonato, saliendo victorioso de sus dos encuentros y ahora se preparan para lo que será la tercera fecha del torneo en donde visitaran a Ñublense en Talcahuano.