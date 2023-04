El entrenador y comentarista de TV asegura que su compatriota le ha dado una estabilidad a la U que no tenía y que con la inclusión de Lucas Assadi y Darío Osorio, va a subir en juego.

Universidad de Chile apostó este 2023 por un entrenador argentino con buen currículum y que según la búsqueda hecha por el gerente deportivo de la U, cumplía con el perfil que el cuadro universitario necesitaba: un tipo fuerte de caracter que pudiera remecer el camarín azul luego de temporadas donde el equipo caminó por la cornisa.

Mauricio Pellegrino tiene a la U a cuadro puntos del líder Huachipato jugadas las primeras 10 fechas del Campeonato Nacional, y en conversación con Claudio Borghi, el Bichi analiza la estadía de su compatriota.

"En un club que venía con muchos altibajos deportivos, uno espera que venga con un entrenador que le de estabilidad y creo que Mauricio Pellegrino le ha dado estabilidad a la U y además ha tenido buenos resultados deportivos y creo que lo único que le falta es ser un poco más ofensivo", asegura.

En todo caso, soslaya que "esta estabilidad le va a dar confianza a los jugadores para conseguir un mejor juego".

Claudio Borghi respalda lo hecho por Mauricio Pellegrino en la U (TNT)

Para Borghi Pellegrino "es un DT sobrio, es un entrenador que no lo vas a ver ni muy triste, ni muy alegre, no anda gritando para todos lados, si no que analiza el juego y tiene mano también porque va dejando jugadores que de afuera pensamos que son importantes y eso es porque está buscando funcionamiento y eso es muy bueno".

Y en ese sentido, el comentarista de TNT aplaude la sobriedad para no dejarse llevar por la presión del hincha. "Los entrenadores no están para complacer los cambios que quiere la gente, los entrenadores tienen que analizar durante toda la semana lo mejor que tiene y de ahí tomar decisiones", asegura.

Para el final, Borghi aclara que jugar con Nicolás Guerra, Cristián Palacios y Leandro Fernández, no es garantía de fliujo ofensivo. "No necesariamente tener tres en ataque te va a dar más posibilidades de gol, cuando esté Assadi bien, Osorio bien, con esos dos jugadores le permite llegar con mejor fútbol", cerró.