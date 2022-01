Felipe Seymour, jugador formado en Universidad de Chile y que tuvo un segundo paso por el club en 2017, es uno de los refuerzos azules para la temporada 2022.

Pese a ser un jugador querido por los hinchas azules, su contratación ha generado dudas ya sea por su edad o porque no ha logrado alcanzar el gran nivel que tuvo en 2011, sin embargo, hay muchas voces que apoyan su vuelta.

Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos de TNT afirma que la llegada del Walala le sirve mucho a Universidad de Chile.

"A mi me cuesta mucho criticar a Felipe Seymour, encuentro no sé si tiene la edad para volver, pero lo encuentro tan buen elemento, tan buena gente, que creo yo que no sólo llega por lo deportivo, si no que puede ser dentro del vestuario sabe lo que es la U", aseguró el Bichi.

Agregando que "él es muy buena gente y yo creo que le va a hacer muy bien a la U, ojalá que le vaya bien, es de los tipos que he dirigido y que estimo mucho".

Recordemos que cuando estampó su firma Seymour, aseguró que su llegada "se comenzó a gestar desde el club. Con una reestructuración, con un proyecto institucional y deportivo en el que querían fuera parte aportando adentro y fuera de la cancha en relación a la continuidad que había tenido en La Calera y O'Higgins y también un aporte desde la experiencia que me han entregado los años del fútbol, lo que siento por esta camiseta y por el club y lo que puedo transmitir a las nuevas generaciones".