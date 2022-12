Siguen las repercusiones por una posible llegada de Matías Zaldivia a Universidad de Chile, situación que ha generado el descontento de los hinchas azules en las diversas redes sociales, quienes con violentas amenazas ayer rayaron el portón de ingreso del Centro Deportivo Azul con mensajes en contra del zaguero.

Y es que el defensor argentino nacionalizado chileno estuvo desde 2015 hasta este 2022 en Colo Colo, archirrival del Romántico Viajero, donde incluso en más de alguna ocasión portó la jineta de capitán.

Zaldivia cruzará la vereda y se pondrá la camiseta azul | Foto: Instagram

El reconocido relator Claudio Palma se tomó un minuto en el programa radial Futuro Fútbol Club para entregar su punto de vista acerca de la inminente llegada del jugador de 31 años al elenco universitario.

"Si el jugador no está tan identificado con unos colores dificulto que vaya al otro, mira el caso Figo que fue el extremo, pero acá está lleno de casos que han ido de Colo Colo a la U o de la U a Colo Colo", recordó el nacido en Osorno.

Agregando que "naturalmente, un Esteban Paredes no iba a pasar nunca a la vereda de al frente, un Johnny Herrera no iba a pasar al frente, pero no sé si eso entra Matías Zaldivia. Él es un buen jugador, estuvo lesionado pero no es que sea Lucho Mena o sea que sea un histórico y que haya estado 10 años en el club".

"Yo creo que a la U desde lo futbolístico con un tipo con el oficio que tiene Zaldivia y bien fisicamente le va a servir. Esto es profesionalismo", cerró.