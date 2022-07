Columna de Pablo Aravena sobre Universidad de Chile: "Hoy no se juega bien, pero mañana sí"

Hoy no se juega bien, pero mañana sí

Por Pablo Aravena

Pongamos el contexto. En los negocios antiguos había un cartel muy claro: “Hoy se no fía, mañana sí”.

Y la ilusión quedaba postergada, pero no anulada. La gente se iba del negocio con la ilusión de que mañana sí será el día en que uno compre con promesa de pago. Pero ese día nunca llegaba.

La U anda por ahí. Sí, sumó un punto en el norte. Pero el avance es escaso. Y el sueño del buen juego se posterga por otra semana.

Cuando el elenco azul fue a Antofagasta, la idea era lógica: Lograr dos triunfos seguidos, algo que no sucede desde la primera y segunda fecha cuando la U venció a U. La Calera (4-2) y al elenco puma (2-1), para alejarse de la zona de descenso. Parecía el momento propicio por tres razones: el rival (el colista del torneo), el antecedente previo (la U consiguió un triunfo casi mágico ante los caleranos) y la ilusión de la banca (el proceso de Diego López da sus primeros pasos).

Pero no fue posible.

Universidad de Chile igualó en el norte ante Antofagasta (Agencia Uno)

Parecía que el gol de Junior Fernandes era suficiente para lograr el objetivo. Pero el penal cometido por Cristóbal Campos, en una acción en donde debió medir el ímpetu, dejó esa sensación amarga del objetivo no cumplido.

Y la pena que rumiaban los hinchas tenía motivos evidentes. El principal es uno solo: el equipo no despega. No hay caso. La U no juega bien. Y claro, lo que en otros momentos sería una catástrofe de proporciones, para la escuadra universitaria parece ser un día más en este declive que comenzó hace algunas temporadas.

Quizá si lo mejor del último juego es creer que la oncena empieza a subir de categoría. Emanuel Ojeda y el debutante Nery Domínguez le dan otra jerarquía al equipo. El primero ofrece claridad en una zona donde la U suele enredarse. Y el segundo, pese a algunas descoordinaciones con Bastián Tapia, dio sus primeras pinceladas para ser un aporte.

Pero hoy, la U de Diego López aún no encarrila un gran partido. Por si fuera poco, el próximo es potente: Ñublense, uno de los buenos del torneo. Para el DT uruguayo, el primer examen grande.