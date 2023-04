Las alarmas comenzaron a encenderse en la Universidad de Chile en los últimos días ante lo que ha sido el supuesto interés del conjunto brasileño Bragantino por el volante de los ‘Azules’, Lucas Assadi, en quien ven un jugador con muchas condiciones y con una enorme proyección pensando en el futuro.

Ante lo que es esta tentación que recibió el volante de la U, el periodista Cristián Arcos tomó la palabra en Radio ADN y se refirió a la opción de que Assadi pueda partir al fútbol brasileño, en la que le recomienda que se quede, pero sabe que ante una oferta importante eso puede quedar en nada.

“Es muy joven Assadi, tranquilidad, tiene que jugar acá creo yo. Mi gran duda es siempre cuando llega una oferta que involucra una cantidad de plata que tú no puedes decir que no. Tú no te puedes meter en el bolsillo de nadie, si una persona gana una cifra x y te pagan demasiado más… ¿Qué vas hacer? es difícil”, partió señalando Arcos.

Si de lo monetario no dependiera, el reconocido comunicador aconsejó a Lucas Assadi en poder mantenerse en la Universidad de Chile para poder consagrarse como jugador, en donde explicó que prontamente agarrará camiseta de titular.

Assadi no ha tenido mucho protagonismo este año | Foto: ATON

“Yo creo que Assadi tiene que quedarse acá, porque en un mediano plazo él va agarrar una camiseta en la U, no ahora, quizás le va a costar y todo, pero es parte del proceso es eso”, detalló en ADN.

Finalmente, Arcos llamó a la calma sobre el presente que vive Assadi en la U, en donde no ha tenido mayor protagonismo dentro del equipo de Mauricio Pellegrino, esperando que el jugador más temprano que tarde tome un rol importante dentro del equipo

“No es solo la aparición de un futbolista, el segundo o tercer año es muy complicado, porque ya no eres esa figura luminosa, sorprendente, sino que te miran de otra manera y esperan mucho más de ti, pero tiene las condiciones para ser un jugador de la U. Ojalá que se quede, ojalá agarre una camiseta en la U. que estoy seguro que la va a tomar”, cerró.